Pioggia di multe agli incroci semaforici di Olgiate Comasco.

Pioggia di multe ai semafori rossi di Olgiate

Il sistema di controllo "Parvc" con telecamera sorveglia e rileva le infrazioni in tre zone nevralgiche del traffico cittadino (nella sola direzione dell’ingresso in città): tra la statale Briantea e via Repubblica; all’intersezione tra la statale e via San Gerardo; infine tra la Briantea, via delle Vecchie scuderie e via Tarchini. Purtroppo la lanterna rossa accesa non viene rispettato da centinaia di utenti della strada. E le somme tirate dal comandante della Polizia locale, al termine del primo semestre del 2023, sono inequivocabili. Ecco i numeri: 174 contravvenzioni per la linea d’arresto oltrepassata, 343 per l’incrocio attraversato nonostante il semaforo rosso, infine 214 verbali per la mancata comunicazione del nominativo della persona al volante.

Tutti i dettagli sul Giornale di Olgiate da sabato 8 luglio 2023 in edicola

DA CELLULARE, SCARICA LA APP DEL GIORNALE PER SFOGLIARE L’EDIZIONE e da Pc clicca qui