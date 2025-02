Pioggia di offerte per aiutare suor Benedetta Carugati

I volontari del presepio di San Gerardo, a Olgiate Comasco, dicono grazie ai benefattori.

Un presepio aperto al mondo

La natività allestita nella nicchia all'esterno della chiesa di San Gerardo ha veicolato un messaggio di pace e di solidarietà internazionale. Inaugurato proprio nel giorno di Natale, con la benedizione impartita dal vicario, don Francesco Orsi, al termine della messa delle 7.30, il presepio ha focalizzato l'attenzione sull'opera missionaria in cui è impegnata suor Benedetta Carugati, olgiatese, missionaria della Carità, da poco più di un anno impegnata nella casa-orfanotrofio di Yerevan, in Armenia.

Offerte generose

Rimasto visibile sino alla fine di gennaio, il presepio di San Gerardo è stato punto di raccolta di offerte proprio per suor Benedetta. E il risultato ha dimostrato una volta di più generosità. Raccolti, infatti, 3.413,05 euro, ai quali aggiungere anche 2,05 franchi svizzeri. Lo scorso anno le offerte avevano raggiunto la cifra di 2.662,29 euro. Con l'ultima edizione del presepio, quindi, un significativo incremento di offerte.

La missione in Armenia

Il sostegno a suor Benedetta è fondamentale. Da poco più di un anno è impegnata nella casa-orfanotrofio di Yerevan, in Armenia. Tra i piccoli ospiti ci sono sempre più neonati con gravi problemi, dimessi dall’ospedale con sondino naso-gastrico o con la peg (per alimentazione diretta nello stomaco) e in ossigenoterapia: per loro, purtroppo, sono necessarie cure palliative perché non hanno una prospettiva di vita lunga.