Piovono mascarponi a Canzo: sbaglia strada e perde il carico

L'autista era diretto in Valsassina, ma si è perso finendo in centro paese.

La merce contenuta nel veicolo si è riversato sulla strada

E' accaduto poco meno di un'ora fa: un camion ha imboccato la via De Gasperi, a Canzo, una strada in forte salita. A un certo punto il carico, posizionato probabilmente in modo errato all'interno del veicolo, si è mosso ed è finito contro i portelloni posteriori che, forzati dal grande peso, si sono aperti e hanno riversato sulla via tutta la merce.

Decine e decine di mascarponi lungo la strada

Lungo la via De Gasperi si sono rovesciate casse piene di mascarponi. Fortunatamente alle spalle del camion non proveniva nessuna vettura e il carico è finito sulla strada. Le conseguenze, infatti, avrebbero potuto essere ben peggiori. Alla guida del veicolo c'era un uomo italiano di origine polacca, dipendente di una ditta del Lodigiano, che avrebbe dovuto portare gli alimenti a destinazione in Valsassina. Ha però sbagliato strada, seguendo le indicazioni per Milano e perdendosi, chissà come, a Canzo.

Strada ancora chiusa al transito

Sul posto è intervenuta la Polizia locale del comando canzese, ma è stato chiesto il supporto dei Vigili del fuoco per riuscire a sbloccare la strada. In via De Gasperi sono però arrivati i colleghi dell'autista per aiutare a sgomberare dal carico. La via risulta attualmente ancora interdetta al traffico.