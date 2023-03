Pirellone: tutti i nomi della probabile nuova Giunta Fontana

Ci sono stati incontri in cui la tensione si tagliava con un coltello, dove non sono mancate reciproche accuse e si è corso persino il rischio di mandare tutto all’aria. Soprattutto quando il presidente Attilio Fontana aveva messo le mani avanti per affidare il Welfare: "Guido Bertolaso è la persona giusta". Poi lo stesso Bertolaso aveva accettato con qualche paletto non gradito dagli alleati:

"Sono disponibile a lavorare sulla base del merito, delle competenze e degli interessi dei cittadini senza guardare in faccia a nessuno".

Tanto che Daniela Santanché era subito intervenuta dicendo:

"Se Bertolaso pensa di decidere da solo o con quattro amici a noi non va bene. Il Governo è un organo collegiale e la sanità è centrale".

Poi i nodi del dialogo sono stati riallacciati e adesso siamo alle battute finali. Per il varo della nuova Giunta Fontana è questione di ore. Bisogna solo limare qualche particolare.

La distribuzione degli incarichi

Vede in netto vantaggio Fratelli d’Italia che avrà il vice presidente, 7 assessorati (potrebbero salire anche a 8), il presidente del Consiglio regionale e un sottosegretario. I nomi più gettonati sono quelli di Marco Alparone (il consigliere regionale uscente, passato da Forza Italia a FDI, potrebbe aggiudicarsi il Bilancio e forse anche la vice presidenza), Paola Bulbarelli (Turismo), Barbara Mazzali (Agricoltura), Stefano Zecchi (Cultura), Franco Lucente (Casa o Trasporti), Lara Magoni (Famiglia) e Romano La Russa (Sicurezza e forse anche la vice presidenza in alternativa ad Alparone).

La presidenza del Consiglio regionale potrebbe finire a Federico Romani, figlio di Paolo, ex ministro allo Sviluppo Economico del Governo Berlusconi. In corsa per la poltrona di sottosegretario c’è Christian Garavaglia, sostenuto da Mario Mantovani, potentissimo ex vice presidente di Regione Lombardia, poi vittima di un incidente giudiziario traslocato armi e bagagli da Forza Italia a FDI.

I membri della Lega nella nuova Giunta Fontana

La Lega, oltre al presidente Attilio Fontana, dovrebbe contare su 5 assessorati e 1 sottosegretario. In Giunta appare scontata la riconferma di Guido Guidesi allo Sviluppo Economico, di Massimo Sertori alla Montagna (l’assessore uscente nella sua Valtellina ha sopravanzato FDI di ben 9 punti percentuali contro ogni pronostico) e di Claudia Terzi (Ambiente). Più complicata l’assegnazione delle due rimanenti poltrone: una dovrebbe toccare a Elena Lucchini (Disabilità e Famiglia) mentre l’altra ad Alessandro Fermi, presidente del Consiglio regionale uscente che nella sua provincia di Como ha portato il Carroccio ad essere il primo partito (cosa riuscita solo a Sertori), terzo più votato in Lombardia dopo Emilio Del Bono e Davide Casati (entrambi del Pd) capace di raccogliere oltre 10mila voti personali. Per lui si parla di Sport o di Formazione e lavoro.

Difficile in casa Lega scegliere chi dovrà occupare la casella del sottosegretario: in lizza ci sono Stefano Bolognini, assessore uscente alla Comunicazione e fedelissimo del leader Matteo Salvini; il potente bresciano Davide Caparini, assessore uscente al Bilancio; Fabio Rolfi, pure lui bresciano e assessore uscente all’Agricoltura, che però potrebbe essere il candidato del centrodestra a sindaco di Brescia.

Gli altri alleati

La Lista Fontana esprimerà Guido Bertolaso, assessore al Welfare, e Giacomo Cosentino o Antonio Rossi sottosegretario.

Forza Italia dovrebbe accontentarsi di 2 assessorati: Simona Tironi (Formazione e Lavoro) mentre per la seconda casella sono in lizza Fabrizio Figini, uomo di fiducia dell’onorevole Fabrizio Sala, Gianluca Comazzi, capogruppo uscente di FI, e Ruggero Invernizzi, che fa riferimento al presidente del gruppo parlamentare Alessandro Cattaneo.

Noi Moderati, infine, dovrebbe accontentarsi di un posto da sottosegretario e in pole position c’è Raffaele Cattaneo.