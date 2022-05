Se arrivano i fondi del Pnrr

Un’opera pubblica faraonica, che costerebbe quasi 5 milioni di euro: il percorso protetto sarebbe lungo circa 12 chilometri

Una pista ciclopedonale che unisce quattro Comuni: è il progetto faraonico ideato dalle Amministrazioni comunali di Inverigo, Lurago d’Erba, Lambrugo e Costa Masnaga.

Pista ciclopedonale che unisce quattro comuni: un progetto da quasi 5 milioni di euro

"Lo attueremo solamente se riceveremo i fondi del Pnrr - ha messo in chiaro il sindaco di Inverigo Francesco Vincenzi, Comune capofila dell’intervento - Si tratta di una grande opera pubblica che collegherebbe tutti i quattro territori in sicurezza per pedoni e ciclisti. Quello che abbiamo messo nero su bianco, approvando un protocollo d’intesa, è un progetto da quasi 5 milioni di euro".

Tutti i dettagli sul Giornale di Erba da sabato 21 maggio 2022 in edicola

DA CELLULARE, SCARICA LA APP DEL GIORNALE PER SFOGLIARE L’EDIZIONE e da Pc clicca qui