Pista ciclopedonale di Asnago: completati i primi due lotti

Completati i primi due lotti della pista ciclopedonale di Cantù Asnago. Nei giorni scorsi si è chiuso il cantiere, che ha segnato l’avvio dell’importante opera pubblica che legherà la frazione al centro città. Un intervento che è solo all’inizio e che vedrà nei prossimi mesi la prosecuzione del tratto ciclo pedonale sino all’ex cava.

Pista ciclopedonale di Asnago: parla l'assessore

"Sono stati completati i lavori dei primi due lotti della pista ciclo pedonale di Cantù Asnago - ha dunque precisato l’assessore ai Lavori pubblici Maurizio Cattaneo - Il primo ha riguardato la stazione ferroviaria. Si è proceduto infatti alla sua sistemazione, ma anche al rifacimento della piazza antistante". Nel contempo l’intervento ha dato occasione anche per una sistemazione delle fermate degli autobus. "Erano diverse e frammentarie - ha proseguito l’amministratore - Così sono state razionalizzate d’accordo con l’azienda che si occupa del trasporto pubblico urbano e collocate in due punti, in prossimità della stazione e a ridosso del centro sportivo". Il secondo lotto ha invece interessato la realizzazione del primo tratto della pista ciclo pedonale, sino al cimitero.

