Pit dei Giardini a lago pronto a riaprire le sue porte

Alserio, dopo tre anni il Pit dei Giardini a lago è pronto a riaprire le sue porte. Affidato alla cooperativa “Il Cammino”.

Inaugurazione

Dopo tre anni di chiusure, polemiche e lavori, il Pit dei Giardini a lago è pronto a riaprire le proprie porte. La riapertura è prevista per sabato 27 giugno alle 17 con l’inaugurazione ufficiale della struttura affidata alla cooperativa sociale “Il Cammino” di Cantù. In programma ci sarà un aperitivo per celebrare quella che è l’apertura del chiosco situato nell’area di via Carcano 8.

Il commento della cooperativa

“Il chiosco è parte integrante di un più vasto progetto promosso dalla nostra cooperativa per la valorizzazione di questa stupenda area verde inserita nel parco della Valle del Lambro quale occasione per ampliare le occasioni di inserimento lavorativo di persone svantaggiate”, spiegano dalla cooperativa.

Proprio questa è infatti una delle principali finalità del progetto. L’iniziativa avrà durata decennale con un investimento stimato di 420mila euro: per il Comune è il capitolo conclusivo di una saga lunga e complessa.