Più di 20mila visitatori per Como Fun

Tra le star di questa edizione, Jamie Campbell Bower, indimenticabile Vecna in Stranger Things, e Christopher Lambert, leggendario protagonista di Highlander, hanno conquistato il pubblico con la loro presenza. Non sono mancati i grandi nomi del doppiaggio, come Davide Perino, Flavio Aquilone e Valentina Favazza, e le iconiche voci delle sigle animate con Cristina D’Avena e Giorgio Vanni. Inoltre, lo showcooking di Chef Hiro e lo spettacolo di Alberto Pagnotta hanno arricchito il programma, rendendo questa edizione un evento indimenticabile per tutti gli appassionati di cultura pop e non solo.

Sesta edizione

La sesta edizione di Como Fun si è conclusa con un successo straordinario, confermandosi come uno degli eventi più attesi nel panorama della cultura pop in Italia. Durante il week-end del 15 e 16 marzo, i padiglioni di LarioFiere (Erba) hanno accolto migliaia di visitatori, giunti da tutta Italia e dall’estero per vivere due giorni all’insegna di fumetti, doppiaggio, cinema, videogiochi, spettacoli e incontri con grandi ospiti nazionali e internazionali. Protagonista assoluto dell’evento è stato Jamie Campbell Bower, star internazionale di Stranger Things, Harry Potter e Shadowhunters, che ha entusiasmato i fan con un’intervista esclusiva sul palco centrale e sessioni di foto e autografi. Grande accoglienza anche per Christopher Lambert, indimenticabile protagonista di Highlander, che ha condiviso aneddoti della sua carriera e incontrato il pubblico in un evento a ingresso libero.

Tra gli ospiti italiani, Francesco Pannofino, Cristina D’Avena e Giorgio Vanni hanno portato spettacolo e divertimento sul palco, con performance e interviste che hanno coinvolto tutte le generazioni. La presenza di Valentina Favazza, Flavio Aquilone e Davide Perino ha reso omaggio al mondo del doppiaggio, svelando i segreti dietro le voci di personaggi iconici.

Aree tematiche al Como Fun

Le aree tematiche di Como Fun hanno ospitato un vasto pubblico di appassionati, i quali hanno potuto immergersi nel mondo dei comics, dei giochi da tavolo, del retrogaming e delle esibizioni cosplay, con il grande contest organizzato da C’mon Cosplay.

Spazio anche al K-pop, con il fenomeno musicale coreano sempre più seguito, e agli appassionati di cucina giapponese, che hanno potuto assistere allo showcooking di Chef Hiro, ambasciatore della cultura nipponica in Italia. Como Fun si conferma una realtà in continua crescita, capace di rinnovarsi e offrire al pubblico esperienze sempre più coinvolgenti.

“Siamo entusiasti"

"Siamo entusiasti dell’incredibile risposta del pubblico a questa sesta edizione di Como Fun - dichiara Lucio Campani, amministratore di Hidden Door Srl, società organizzatrice - il nostro obiettivo è sempre stato quello di creare un’esperienza unica, capace di unire appassionati di ogni età attraverso un’offerta sempre più ricca e coinvolgente. Il calore e l’entusiasmo con cui i visitatori hanno accolto gli ospiti e partecipato alle attività ci confermano che Como Fun è diventato un appuntamento imperdibile per gli amanti della cultura pop. Stiamo già lavorando alla prossima edizione di ottobre 2025, con nuove sorprese e un programma ancora più straordinario”.