Più di cento voci per il grande concerto “Cantiamo il Natale”

Musica e canti per una serata speciale nella chiesa dei Santi Ippolito e Cassiano.

Sono più di cento le voci che nella serata odierna, sabato 13 dicembre, saranno protagoniste del concerto “Cantiamo il Natale” a Olgiate Comasco.

L’evento

L’appuntamento si terrà a partire dalle 21 nella chiesa parrocchiale dei Santi Ippolito Cassiano. Protagoniste la corale della parrocchia di Olgiate Comasco e i cori delle parrocchie di Solbiate, Concagno e Cagno.



Prima tappa di un “gemellaggio” canoro

La serata, inserita nell’ambito del cartellone di eventi denominato “Bianco Natale”, è la prima tappa di un gemellaggio all’insegna della musica e del canto. Previsto, infatti, un secondo concerto che si terrà sabato 20 dicembre nella chiesa parrocchiale di Cagno.

Ingresso libero

La partecipazione al concerto è libera. Un’occasione per ascoltare le corali che hanno scelto di unire le forze per offrire una serata speciale e in clima natalizio.