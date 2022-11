Un colon gonfiabile in piazza Verdi a Como per sensibilizzare sull’importanza della prevenzione dei tumori del colon retto.

Più di mille persone per visitare il colon gonfiabile gigante in piazza Verdi

La campagna denominata “Lifeline”, organizzata dal reparto di chirurgia generale dell’ospedale Valduce diretto da Alberto Vannelli, e promossa da Ethicon (parte di Johnson & Johnson MedTech): quasi un gioco per bambini in cui é stato possibile entrare e toccare con mano il nostro intestino e le malattie ad esse connesse. Sulle pareti interne i diverticoli, piccole cavità legate all’alimentazione, ma ancora patologie benigne, fino ai polipi che segnalano l’insorgenza di una neoplasia.

"A un bimbo possono sembrare un gioco – spiega Vannelli – ma é importante cominciare da loro, perché diventino degli adulti consapevoli di quanto sia importante curare il proprio corpo e mantenere uno stile di vita sano. E poi possono spingere i loro genitori".

Tra comaschi, turisti della domenica, ma anche stranieri in vacanza incuriositi in piazza Verdi più di mille persone hanno attraversato il tunnel del colon, sotto la guida del medico che illustrava tutto quello che c’è da sapere mentre operatori fornivano tutto il materiale necessario.

L’inaugurazione in mattinata alla presenza del prefetto Andrea Polichetti, del sindaco Alessandro Rapinese con Nicoletta Roperto, vicesindaco e assessore alle Politiche educative e sociali, e Michele Cappelletti, assessore al Commercio, della consigliera provinciale Maria Grazia Sassi, del consigliere regionale Raffaele Erba, di suor Emanuela Bianchini, madre generale delle suore infermiere dell’Addolorata per l’ospedale Valduce, del presidente dell’Ordine dei Medici Gianluigi Spata, del tenente colonnello dei carabinieri Donato Di Gioia e Antonio Ferrigno della Guardia di Finanza.

L’iniziativa è stata organizzata insieme a Ethicon, parte di Johnson&Johnson MedTech con il patrocinio della Presidenza del Consiglio di Regione Lombardia e del Comune di Como. "Una sinergia con le istituzioni fondamentale per la buona riuscita dell’iniziativa – spiega Vannelli – e che ha permesso alla nostra città di essere capofila in Lombardia; una piazza per raggiungere tantissima gente come dimostrano i numeri che abbiamo ottenuto".