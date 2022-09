Più Europa i candidati della zona erbese

Elezioni politiche del 25 settembre, si presenta la lista piùEuropa con Emma Emma Bonino.

Ecco i candidati di Emma Bonino

Si è tenuta oggi a Lecco la presentazione delle candidature per la lista piùEuropa con Emma Emma Bonino per la Camera dei Deputati per la circoscrizione Lombardia 2/02 che comprende anche le province di Como e Sondrio

Erano presenti i candidati Olivia Ratti, Luca Monti e Stefano Morcelli.

Olivia Ratti ha presentato il programma di + Europa che si intitola “Una generazione avanti” incentrato su misure di sviluppo economico sostenibile per le future generazioni. Ratti ha indicato che + Europa seguirà il solco del Governo Draghi: niente scostamenti di bilancio e attivazione rapida del PNRR, e questo anche per far sentire l’Europa più vicina ai cittadini. «La difesa dei diritti di civiltà: Jus Scholae, legalizzazione dell’eutanasia, legalizzazione della cannabis, matrimonio egualitario, la regolarizzazione degli stranieri già presenti in Italia » ha ricordato Ratti «sono altrettanto importanti».

Luca Monti ha ricordato: “oggi i bambini tra 5 e 10 anni sono la metà degli adulti tra 50 e 60 anni” ha raccontato come se fosse una favola “ma allora chi pagherà le pensioni alle nostra generazione? Questi bambini da adulti dovranno produrre il doppio o il triplo… oppure avremo un futuro a colori, con tanti italiani a colori”

Stefano Morcelli ha dichiarato: «Gli abitanti delle città hanno bisogno di scoprire in questa campagna elettorale le connessioni che li lega ai servizi ecosistemici offerti loro dai territori montani. Costruire rapporti di metromontagna» ha continuato Morcelli «garantirebbe un miglioramento della qualità della vita di tutti i cittadini, aumentando l'equità tra i territori e uno sviluppo sociale ed economico che permetta il ripopolamento delle aree montane».