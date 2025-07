Più sicurezza, in centro Uggiate prove di Ztl e zona pedonale

In paese

L’idea del sindaco Ermes Tettamanti per salvaguardare via Monsignor Virginio Sosio.

Divieto di transito veicolare in piazza Vittorio Emanuele II dall’intersezione con via Trieste, a Uggiate: durante i week-end zona pedonale.

Zona pedonale per motivi di sicurezza

Precisamente, secondo l’ordinanza, il tratto di strada in centro a Uggiate con Ronago - in piazza Vittorio Emanuele II a partire dall'intersezione con via Trieste, sino all'intersezione con via Matteotti con garanzia di circolazione veicolare lungo l'arteria di collegamento tra via Matteotti e via Vittorio Veneto - sarà zona pedonale dalle 20 del venerdì fino alle 24 della domenica. Ogni week-end, fino al 31 agosto, eccetto per i residenti, come stabilito dall’ordinanza della Polizia locale Terre di Frontiera. L’obiettivo? Garantire maggiore sicurezza agli utenti, soprattutto i bimbi, che quotidianamente frequentano le attività lungo via Sosio. “I primi riscontri sono positivissimi - commenta il sindaco Ermes Tettamanti - A parte pochissime lamentele su Facebook. Anche perché, nel week-end, d’estate, le persone sono già abituate alla chiusura del centro e a percorrere via Monsignor Tam come alternativa”.

“Sono convintissimo di questa idea"

Il primo cittadino aggiunge: “Sono convintissimo. Secondo me non ci saranno problemi e diventerà strutturale: l’ideale sarebbe dal primo maggio a fine settembre. Almeno per l’estate, quando l’affluenza in gelateria è più importante e ci sono tantissimi bambini: in quel tratto la strada è stretta e teniamo conto anche dell’affluenza nei bar nelle ore serali”.