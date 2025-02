Più sicurezza pubblica, controlli straordinari dei Carabinieri nelle stazioni

Controllati viaggiatori e conducenti di veicoli in transito

Misure prese a seguito dei comitati provinciali promossi dal Prefetto

Controlli straordinari del territorio da parte degli uomini dell'Arma dei Carabinieri. Il tutto alla luce degli esiti dei comitati provinciali itineranti per l’ordine e la sicurezza pubblica, promossi dal Prefetto di Como. Le operazioni si vanno ad aggiungere a quelle già eseguite periodicamente con alcuni reparti speciali come i Cacciatori, specializzati nelle operazioni in aree boschive.

In aiuto anche le unità cinofile

I Carabinieri, con l’ausilio di unità cinofile provenienti dal nucleo di Casatenovo, ieri martedì 18 febbraio hanno indirizzato la loro attenzione alle aree ferroviarie di Erba e Asso, troppo spesso teatro di eventi delittuosi.

I controlli hanno riguardato non solo i viaggiatori in arrivo e in partenza, ma anche i conducenti dei veicoli in transito presso le aree in prossimità degli scali ferroviari.

Identificate ottantotto persone e controllati quarantanove veicoli

Nel corso dell’attività preventiva sono state identificate ottantotto persone e passati al setaccio quarantanove veicoli.

Controlli di questo tipo saranno ripetuti anche nel prossimo futuro.