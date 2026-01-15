Plastic free: Lipomo è l’unico Comune della Provincia

Plastic free: Lipomo è tra i 12 Comuni della Lombardia, l’unico della Provincia di Como, selezionati per ottenere il riconoscimento assegnato alle Amministrazioni che si distinguono per la lotta all’abbandono dei rifiuti, la riduzione della plastica monouso e l’adozione di buone pratiche sostenibili.

Sarà premiato il 14 marzo

Il dato è stato annunciato a Montecitorio, durante la conferenza stampa nazionale in cui sono stati presentati i 141 Comuni italiani che hanno superato i 20 criteri di valutazione previsti dal progetto, giunto alla quinta edizione. «Sono molto orgoglioso di vedere crescere ogni anno la rete dei Comuni Plastic Free: eravamo 49 nel 2022, oggi siamo 141, in costante aumento – ha dichiarato il presidente di Plastic Free Onlus Luca De Gaetano – Un risultato che premia l’impegno concreto delle Amministrazioni locali, affiancate dal lavoro instancabile dei nostri referenti e volontari, che ogni giorno diffondono cultura ambientale nei territori».

La premiazione nazionale è programmata per il prossimo 14 marzo. Nell’annunciare la bella novità, il vicesindaco Gianluca Leo non ha nascosto l’orgoglio e la soddisfazione per l’importante risultato ottenuto.

«Lipomo ha ricevuto il premio nazionale “Plastic Free 2026” per le buone pratiche ambientali. Siamo felicissimi di aver ricevuto questo importante riconoscimento. – ha esordito Leo – È un premio davvero dell’intera cittadinanza di Lipomo, perché tutti noi possiamo essere orgogliosi della percentuale di raccolta differenziata, dell’utilizzo della casetta dell’acqua, dello svolgimento annuale di passeggiate di ripulita, degli interventi tempestivi a seguito di segnalazioni per l’abbandono di rifiuti e di molte altre attenzioni per il nostro ambiente. Ricordiamo che il rispetto dell’ambiente è un valore da trasmettere alle nuove generazioni e l’esempio lo possiamo dare facendo tutti la nostra piccola parte».

Un lavoro, dunque, di squadra, per il quale il vicesindaco ha rivolto il ringraziamento a tutta la cittadinanza. «Per questo riconoscimento vogliamo ringraziare i cittadini, ma anche gli uffici comunali che quotidianamente lavorano con sinergia e professionalità per rendere il nostro paese più bello, più pulito e più vivibile – aggiunge Leo – Il 14 marzo ritireremo il premio a Roma al Teatro Olimpico e aggiorneremo presto sullo svolgimento della cerimonia».

Oltre a Lipomo per la Provincia di Como, i Comuni Plastic Free 2026 della Lombardia sono: Bergamo; San Felice del Benaco (Brescia; Cremona; Lomagna (Lecco); Borgo Virgilio (Mantova); Lissone e Vimercate (Monza Brianza); Cassina de’ Pecchi, Cernusco sul Naviglio e Milano per la Provincia di Milano; Pavia.

(Nella foto i referenti Plastic Free Onlus alla conferenza di presentazione)