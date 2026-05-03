Valmorea fa il suo ingresso nel Plis: “Puntiamo a sistemare i sentieri”

Via libera dell’assemblea dei sindaci: Valmorea entra nel Plis Sorgenti del torrente Lura.

Nuovo ingresso nel Plis

Un nuovo passo verso la tutela dell’ambiente e del territorio comunale è stato compiuto. Mercoledì 22 aprile, infatti, l’assemblea del Parco sovracomunale ha votato l’ingresso nel Plis, dando seguito a un percorso avviato negli anni scorsi dall’Amministrazione guidata da Lucio Tarzi. “E’ un passaggio importante perché il Lura segna, di fatto, i confini del nostro Comune con Uggiate e Bizzarone – commenta il sindaco Giampiero Pandiani – Inoltre, all’interno del parco è in corso una politica di ripristino dei sentieri che condividiamo pienamente: abbiamo già individuato alcuni percorsi su cui intervenire”.

Tutela ambientale

L’adesione al Plis rappresenta, quindi, non solo un’azione di tutela ambientale, ma anche un’opportunità concreta per la valorizzazione e la fruizione del territorio, anche in chiave escursionistica. “Si tratta di iniziative che ci trovano favorevoli: rispetto a queste iniziative non ci tiriamo indietro”. L’ingresso riguarda una porzione significativa di territorio – circa 100 ettari secondo le stime già emerse in passato – che andrà ad affiancarsi all’area già tutelata all’interno del Plis Valle del Lanza, rafforzando ulteriormente la rete di aree protette presenti sul territorio comunale e il collegamento tra le diverse realtà ambientali della zona. In prospettiva, Valmorea si conferma così come punto di collegamento tra diversi parchi del territorio, proseguendo un percorso di tutela ambientale avviato già nel 2002 con l’istituzione del Plis Valle del Lanza insieme ai Comuni di Malnate, Cagno e Bizzarone.

Dal punto di vista amministrativo, il percorso non è ancora del tutto concluso: dopo il via libera dell’assemblea del parco, sarà infatti necessario un ultimo passaggio formale in uno dei prossimi Consigli comunali per recepire la decisione e rendere effettivo l’ingresso.