Pneumologia Geriatrica di Asst Lariana al congresso nazionale SIMREG a Palermo

Al decimo congresso nazionale SIMREG a Palermo presente anche la Pneumologia Geriatrica di Asst Lariana.

Asst Lariana a Palermo

Si è appena concluso a Palermo il decimo congresso nazionale della Società di Medicina respiratoria in età geriatrica (SIMREG), un’importante occasione di confronto e aggiornamento, fondata sull’evidenza scientifica e fortemente orientata alla pratica clinica quotidiana. Per Asst Lariana sono intervenuti Andrea Maria Maresca, primario della Geriatria e direttore del Dipartimento di Area Medica, professore di Medicina Interna e direttore della Scuola di Specializzazione in Geriatria all’Università degli Studi dell’Insubria, Claudio Sorino, primario della Riabilitazione Cardiorespiratoria all’ospedale di Cantù e Federica Carta, fisioterapista della Riabilitazione Cardiorespiratoria.

Il professor Maresca, che è membro del consiglio direttivo SIMREG, ha approfondito – in collegamento – il tema della polmonite ab ingestis nell’anziano, presentando i risultati preliminari di una ricerca condotta all’ospedale Sant’Anna e condividendo modalità e strategie applicabili nella pratica clinica per una presa in carico globale di questi pazienti in modo da migliorarne prognosi e qualità di vita. Il dottor Sorino, segretario della SIMREG e tra i responsabili scientifici dell’evento, ha curato, in ambito precongressuale, un corso dedicato all’insufficienza respiratoria nell’anziano, con focus sulle modalità di valutazione degli scambi gassosi e sull’impiego della ventilazione meccanica non invasiva. Nel corso del congresso, ha poi presentato una relazione sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale in medicina, coordinando una sessione interattiva dedicata al tema, con particolare riferimento al paziente pneumologico geriatrico e alle potenzialità dell’’intelligenza artificiale nel supporto ai processi decisionali clinici. Federica Carta ha affrontato il tema delle interfacce per la ventilazione, soffermandosi sulla scelta appropriata, sul corretto posizionamento e sul monitoraggio durante la terapia, oltre che sulla gestione delle cannule tracheostomiche nei pazienti più fragili.

Un momento di aggiornamento scientifico

Il congresso, presieduto da Nicola Scichilone, primario di Pneumologia al Policlinico Paolo Giaccone di Palermo, direttore della Scuola di Specializzazione in Malattie dell’Apparato Respiratorio dell’Università degli Studi di Palermo e presidente SIMREG, si è configurato come un momento di aggiornamento scientifico e confronto interdisciplinare orientato a una gestione sempre più integrata, consapevole e sostenibile del paziente respiratorio anziano. Insieme a sessioni teorico-pratiche sono stati proposti momenti di confronto con il contributo di oltre quaranta docenti di rilievo nazionale e internazionale.