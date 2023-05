Numeri e dati davvero rassicuranti quello che arrivano dalla Provincia di Como. L'ente provinciale ha infatti diramato gli elenchi dei lavori di ammodernamento ed efficientamento energetico finanziati dal Pnrr che sono stati aggiudicati nell'ultimo periodo in materia di scuole superiori e non solo.

Pnrr: 800 milioni di opere già aggiudicate nella provincia di Como

Con 4 mesi di anticipo sulla scadenza, fissata al 15 settembre, le Province hanno già aggiudicato il 70% dei lavori e completato il 9% delle opere: quasi 800 milioni di gare già aggiudicate - di cui un 9% si è tradotto in opere completate e consegnate alle comunità - e il restante 31% in fase avanzata, con aggiudicazioni previste entro l'estate.

È questo il dato che emerge dal primo monitoraggio sui fondi Pnrr assegnati alle Province per la messa in sicurezza, efficientamento energetico e costruzione di nuove scuole secondarie superiori, effettuato dall'Unione delle Province d'Italia nel mese di maggio, che il presidente dell'Upi Michele de Pascale ha trasmesso al Governo, in vista della riunione della Cabina di Regia Pnrr convocata per questo pomeriggio dal ministro Raffaele Fitto.

Nel dettaglio, su 1.013 progetti delle Province finanziati dalla Missione4-C3 del Pnrr, per un ammontare di 1 miliardo e 250 milioni, sono stati aggiudicati i lavori di 696 progetti per 786 milioni; 314 progetti, per 462 milioni, sono in fase di aggiudicazione e in 95 casi le opere, per un valore di 25 milioni, sono stati già state completate.

I lavori nelle scuole superiori

Un risultato in linea con quanto realizzato dalla Provincia di Como che - ad oggi - ha già aggiudicato 14 delle 16 procedure di gara Pnrr delle proprie scuole superiori:

Lavori adeguamento auditorium - Istituto Jean Monnet di Mariano Comense

Adeguamento normativo serramenti e oscuranti - Istituto Jean Monnet (lotto rosso) di Mariano Comense

Adeguamento normativo serramenti e oscuranti - Istituto Jean Monnet (lotto giallo) di Mariano Comense:

Adeguamento normativo serramenti e oscuranti - Istituto Sant'Elia di Cantù

Adeguamento normativo serramenti e oscuranti - Istituto Ezio Vanoni di Menaggio

Adeguamento normativo serramenti e oscuranti - ISS Leonardo Da Vinci - Ripamonti di Como

Adeguamento normativo serramenti e oscuranti - ITIS Cumacini di Como

Adeguamento normativo serramenti e oscuranti - Liceo Galileo Galilei di Erba

Miglioramento sismico e rifacimento facciate - Istituto ISIS Romagnosi di Erba

Miglioramento sismico - Istituto Enrico Fermi di Cantù

Prevenzione incendi - ITIS Magistri Cumacini di Como

Adeguamento alle norme D. Lgs 81/80 - Istituto Carlo Porta di Erba

Miglioramento sismico - Istituto Jean Monnet di Mariano Comense

Miglioramento sismico - Istituto Antonio Sant'Elia di Cantù

Tutti i dettagli sono disponibili sul sito della Provincia.

Le altre opere aggiudicate

La Provincia di Como, attraverso la propria Stazione Appaltante, sta seguendo gli appalti Pnrr anche per i Comuni Convenzionati. Dall’inizio dell’anno sono state aggiudicate le seguenti: