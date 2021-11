in edicola

Protesta la mamma di uno studente del "Pessina" di Appiano Gentile.

Pochi bus, attese di quasi un’ora e la scuola costretta a rilasciare, agli studenti, "permessini" per consentire di fare ritorno a casa in tempi ragionevoli.

Pochi bus e lunghe attese: i genitori protestano

Il caos trasporti che ha colpito alcune scuole della provincia comasca, compreso il "Pessina" di Appiano Gentile, non accenna a placarsi. Nemmeno ora, con l’entrata in vigore dell’orario definitivo non più soggetto a scaglioni. A sottolineare il disagio, per altro già attenzionato dall’istituto superiore, una mamma di Valmorea: Antonietta Di Blasio, 45 anni e un figlio di 18, sta vivendo sulla sua pelle le conseguenze di un’organizzazione del sistema di trasporto che pare quantomai complessa. Ma non è l’unica, dato che sono almeno una trentina gli studenti che hanno difficoltà negli spostamenti.

