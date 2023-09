Politici in piazza stazione alla domenica pomeriggio

Domenica pomeriggio in piazza stazione a Erba per i politici della città.

Zoffili e Grippo al comando incontrano gli erbesi

Sabato sera l'ennesimo episodio di disordine che ha visto protagonista un uomo, poi arrestato dai Carabinieri, che girava nudo e minacciava i passanti proprio in piazza Padania. Una volta fermato dai Carabinieri l'uomo si è avventato sulle auto delle forze dell'ordine e poi è stato fermato e portato in caserma. Si tratta di una persona già colpita da decreto di espulsione.

Domenica pomeriggio in piazza, invece, sono arrivati i politici.

"Non ci fermeranno. Siamo qui per incontrare la gente e garantire sicurezza", spiega il consigliere comunale, presidente della commissione Sicurezza e deputato della Lega Eugenio Zoffili.

"Presto il presidio avrà anche un citofono collegato con il comando di viale Magni della Polizia locale. E verrà installata una colonnina Sos", aggiunge l'assessore alla Sicurezza Sofia Grippo.

Intanto gli agenti della Polizia locale continuano a presidiare la zona, aprendo i locali della ex biglietteria della stazione, in alcuni orari della settimana. Ora che sono cominciate le scuole sono presenti soprattutto nel primo pomeriggio, ma gli orari variano di settimana in settimana.

Solo una settimana fa l'ennesimo parapiglia sollevato da persone alterate che minacciavano i baristi e lanciavano bottiglie contro le vetrine dei locali.