Polizia di Stato, la campagna itinerante arriva in città

"E…state con noi 2024", la campagna di sicurezza stradale promossa dalla Polizia di Stato, farà tappa a Cantù.

Campagna a Cantù, unica tappa in provincia

Venerdì 13 settembre, alle 18 alle 24, il pullman azzurro, una vera e propria aula didattica mobile, e la Lamborghini Huracan utilizzata per la consegna d’urgenza di organi vitali ed equipaggiata con le più avanzate dotazioni tecnologiche, saranno esposte nella centrale Piazza Garibaldi. “Siamo particolarmente orgogliosi che 'E...state con noi 2024', la campagna itinerante della Polizia Stradale della Polizia di Stato, abbia scelto Cantù come unica tappa nella provincia di Como - dichiara l’assessore alla Sicurezza, Legalità e Polizia locale Maurizio Cattaneo - Cantù è attiva da anni nel contrasto alla malamovida, ricordo, solo per citare alcuni esempi, la presenza del presidio delle Forze dell’Ordine in Piazza in occasione delle serate estive e i tanti interventi nelle scuole realizzati in questi anni. L’obiettivo è quello di far comprendere ai ragazzi, soprattutto ai più giovani, che è possibile divertirsi senza rischiare di fare del male a se stessi e agli altri. Ringrazio, quindi, di cuore la Polizia di Stato per aver scelto Cantù come punto di riferimento per la provincia di Como. Questa scelta ci onora e ci dà la possibilità di fare un passo avanti significativo nella promozione della sicurezza stradale e della legalità nel nostro territorio”.

Obiettivo sensibilizzazione

L’iniziativa vede impegnati gli operatori della Polizia Stradale della Polizia di Stato in una campagna itinerante, con l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini sui comportamenti responsabili e prudenti da adottare sulla strada e sui rischi che derivano dall’abuso di alcool e droghe, che continua a mietere vittime soprattutto tra i giovani fino a 24 anni.

Dalla Lombardia al Piemonte fino alla Sardegna, sono complessivamente oltre 50 le località interessate dall’iniziativa. Grazie a un simulatore di guida e ad altre attività interattive, sarà possibile testare i propri riflessi in un percorso che riproduce gli effetti della guida in stato di ebrezza e provare in prima persona cosa significhi guidare in condizioni psicofisiche alterate da assunzione di droghe e alcool.

Sulla strada della movida

Nei fine settimana estivi, nei quali si intensifica il flusso di traffico di vacanzieri, puntualmente monitorato e “bollinato” da Viabilità Italia, la Polizia Stradale, con il coordinamento dei Centri Operativi dislocati su tutto il territorio nazionale, è stata presente, e lo sarà anche nel mese di settembre, sulla viabilità della movida, con numerosi dispositivi di controllo e con un’intensa azione di prossimità per contrastare le condotte di guida rischiose. Contestualmente, per rafforzare l’azione di contrasto, una particolare attenzione viene dedicata anche all’attività di prossimità volta a promuovere la cultura della legalità.

Le parole del sindaco

Così, il sindaco della città Alice Galbiati: “Siamo onorati di ospitare a Cantù questa importante iniziativa di sensibilizzazione. Sin dalla precedente amministrazione, abbiamo lavorato con determinazione per favorire e promuovere la cultura della legalità nella nostra città, convinti che sicurezza e rispetto delle regole non si costruiscano solo attraverso la repressione, ma anche grazie a responsabilità e prevenzione. Ci impegniamo, di conseguenza, a coinvolgere i più giovani, consapevoli che saranno i cittadini di domani. La campagna 'E...State con noi 2024' sposa, quindi, pienamente i principi di cui l'Amministrazione si fa portavoce. L’obiettivo che intendiamo perseguire è quello di promuovere uno stile di vita e di divertimento sano, sicuro e rispettoso, tanto della nostra città quanto dei nostri concittadini. Il più sentito ringraziamento alla Polizia di Stato per questa preziosa iniziativa”.

Venerdì, gli operatori della Polizia Stradale divulgheranno anche a Cantù una serie di messaggi fondamentali per garantire la sicurezza di tutti, evidenziando i rischi che comporta il mancato rispetto delle norme che regolano la circolazione: un vero e proprio percorso esperienziale e didattico per la cittadinanza, con i mezzi più rappresentativi della Polizia di Stato.