Polizia in piazza, Zoffili: “Educhiamo i giovani contro i pericoli della rete”

Il camion della Polizia di Stato di “Una vita da social”, la campagna educativa itinerante realizzata dalla Polizia Postale e delle Comunicazioni, ha fatto tappa in piazza Vittorio Veneto a Erba, alla presenza di molte autorità locali e politiche

Un’interessante iniziativa che ha coinvolto le scuole

Tanti gli studenti che si sono alternati al truck della Polizia che, grazie alla campagna sulla sicurezza in rete, hanno potuto ottenere informazioni utili per contrastare qualsiasi forma di bullismo e di cyberbullismo, cercando di imparare il rispetto reciproco.

Hanno partecipato alcuni atleti della prima squadra femminile e della primavera maschile del Como 1907, oltre a studenti e insegnanti di diverse scuole del territorio: l’Istituto “Alessandro Manzoni”, il liceo Scientifico “Galilei”, l’Ic “Puecher”, l’Istituto “San Vincenzo”, l’Enfapi e il liceo statale “Carlo Porta”.

Ecco chi era presente

Non hanno mancato di presenziare il sottosegretario al Ministero dell’Interno Nicola Molteni, il vicesindaco e assessore alla Sicurezza e alla Polizia locale di Erba Simona Guerrieri, il consigliere comunale e deputato della Lega Eugenio Zoffili e il sindaco Mauro Caprani.

“Una campagna che apprezziamo e sosteniamo”

A parlare di esempio positivo di collaborazione fra educatori e Forze dell’Ordine è il deputato leghista Eugenio Zoffili:

“Si tratta di una campagna che come Lega apprezziamo e sosteniamo, molto utile per educare i ragazzi contro i pericoli della rete. La Lega, come sempre, è al fianco di uomini e donne in divisa, che sono al lavoro per mettere i giovani nelle condizioni di crescere al meglio”.