Polizia locale alla materna: così si impara a diventare cittadini consapevoli

La Polizia locale fa irruzione nella scuola dell’infanzia di Bulgarograsso… per insegnare il buon vivere civile.

Polizia locale alla scuola dell’infanzia

Lunedì 24 novembre è stata una mattinata speciale per i piccoli studenti. Dopo il progetto sulla vendemmia, con la raccolta dell’uva e la preparazione del mosto, è stata la volta di una lezione di educazione civica con un insegnante di eccezione. Presente, insieme ad alcuni agenti, il comandante Alessandro Casale, che ha introdotto i bimbi nel mondo della Polizia locale.

Entusiaste le insegnanti

Una bella collaborazione che ha trovato l’accoglimento di tutti, da una parte degli alunni, poi degli stessi agenti ma anche del corpo docenti e dell’Amministrazione comunale. “Mamme e Papà, alt: tutti sull’attenti! – scrivono le maestre – E’ stata una giornata super speciale dedicata alla nostra programmazione di educazione civica: abbiamo avuto l’onore di ospitare la polizia locale. Ci hanno raccontato il loro importantissimo lavoro, ci hanno mostrato da vicino i loro strumenti, abbiamo potuto vedere la loro macchina e… sì, abbiamo ascoltato anche la sirena”.