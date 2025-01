Polizia locale canturina: 6.500 multe comminate nel 2024

Oltre 6.500 violazioni del Codice della Strada accertati dagli agenti della Polizia locale di Cantù. E’ questo uno dei dati snocciolati dal comandante della Polizia locale Roberto Carbone nel pomeriggio di lunedì, in occasione della Festa del patrono della Polizia locale, San Sebastiano. La cerimonia si è svolta nella sala consiliare in piazza Marconi, completamente rinnovata dopo la conclusione dei lavori di ristrutturazione.

Polizia locale canturina: i dati del 2024

"I servizi di controllo del territorio sono stati garantiti per 365 giorni, con l’effettuazione di attività anche in fascia serale e notturna - ha proseguito il comandante - Circa l’attività di Polizia stradale, sono state accertate oltre 6.500 violazioni alle norme di circolazione, eseguiti 189 sequestri di veicoli e 31 fermi amministrativi. Sono state ritirate 35 patenti e decurtati 6.689 punti. Mentre oltre 3mila violazioni riguardano la sosta, si evidenziano 936 infrazioni per omessa revisione, 580 per semaforo rosso, 200 per il mancato uso delle cinture di sicurezza, nonché 185 per guida senza copertura assicurativa".

Gli incidenti

Per quanto riguarda gli incidenti, ha aggiunto Carbone, "sono stati rilevati complessivamente 251 sinistri stradali, di cui 15 a Cucciago e 14 a Capiago Intimiano. Tra questi 142 sono stati senza feriti, 104 con feriti, 2 con feriti gravi e 3 con esito mortale. In 3 casi i conducenti sono stati denunciati per guida in stato di ebbrezza, in 4 è stata accertata la fuga e l’omissione di soccorso". Carbone ha anche fatto riferimento ad altre attività condotte dalla Polizia locale di Cantù.

Gli altri interventi

"Nel corso del 2024 il Nucleo di Polizia giudiziaria ha trattato 185 notizie di reato. L’unità Polizia ambientale ha effettuato 123 sopralluoghi, di cui 7 con esito penale e con l’accertamento di 19 violazioni amministrative. In materia edilizia, sono stati effettuati 81 sopralluoghi, di cui 5 con esito penale e 18 con rilievo amministrativo. Nell’ambito della Polizia annonaria si evidenziano 30 controlli commerciali in area privata e 339 in occasione di mercati e fiere. Infine, circa la mobilità stradale sono state emanate 49 ordinanze, rilasciati 33 nulla osta e 146 autorizzazioni all’occupazione di suolo pubblico. Inoltre 2.549 sono stati gli accertamenti anagrafici e 580 le notifiche e altri accertamenti informativi".