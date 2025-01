Polizia locale: c'è il nuovo comandante Cesarin

Nuovo comandante per la Polizia locale: Roberto Cesarin, 47 anni, è entrato in servizio ad Alzate il 1° gennaio.

Nuovo comandante: opererà ad Alzate per dodici ore settimanali

Già dipendente del Comune di Carimate come responsabile della Polizia locale, Cesarin, in aggiunta al suo incarico, opererà per dodici ore settimanali ad Alzate, con tutta probabilità articolate in tre giornate totali. Il decreto del sindaco Paolo Frigerio, emesso lo scorso 10 gennaio, è in vigore fino alla fine dell’anno.

La scelta dell’Amministrazione è ricaduta su Cesarin per la sua lunga esperienza nell’ambito della Polizia locale: originario di Barlassina, Cesarin lavora nell’ambito da diciotto anni. Cesarin è stato preso in prestito dal Comune di Carimate: in particolare, tramite il decreto dello scorso 10 gennaio, il sindaco Frigerio ha conferito a Cesarin il ruolo di istruttore direttivo, «al fine di permettere il corretto svolgimento delle funzioni essenziali dell’ente. Il conferimento alla sua scadenza si intende fin da ora prorogato fino all’adozione delle nuove nomine», si legge nel documento.