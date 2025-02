Polizia locale, comando in lutto: addio al vice commissario Di Bernardo

Era entrato in forza in città nel 2020

Una grande perdita per i colleghi erbesi

E' scomparso Daniele Di Bernardo, vice commissario di Polizia locale, 46 anni, in forza al comando di Erba dal 1° gennaio 2020. Prima di arrivare in città aveva lavorato a Seregno e a Sesto San Giovanni. Poi l'arrivo a Erba, in un periodo difficile come quello legato alla pandemia di Covid.

Sposato, due figli di 10 e 12 anni, viveva a Seregno. Qualche mese fa aveva scoperto di essere affetto da una grave malattia, ma le sue condizioni di salute erano peggiorate a tal punto da non essere più riuscito a rientrare in servizio.

Grande cordoglio alla notizia della sua morte, avvenuta ieri, domenica 16 febbraio.

Un uomo innamorato del proprio lavoro

Il vice commissario Di Bernardo era un uomo che amava molto il suo lavoro, che svolgeva con grande passione e senso di giustizia. E' lo stesso comandante Gianmarco Giglio a ricordarlo con affetto:

"Per descrivere Daniele servono poche parole: era un giusto. Innamorato della sua famiglia e appassionatissimo del suo lavoro, che viveva con entusiasmo in modo sempre corretto. Un impegno che metteva al di là dell'orario. Avendo lavorato con lui fianco a fianco, ne ho proprio scoperto la grande passione. Era un collega tranquillo, che discuteva in modo pacato, senza mai alzare gli animi".

Ha dato forza e conforto ai colleghi

L'assessore alla Sicurezza, Simona Guerrieri, ricorda Di Bernardo come una persona dalla grande forza:

"Poche settimane fa è passato in Comune a salutare i colleghi. Nonostante sapesse delle sue condizioni, ha avuto grande forza ed è stato lui a confortare i colleghi. Il coraggio e la forza l'hanno accompagnato fino all'ultimo ed è stato un esempio per tutti".

Domani i funerali in Santa Valeria a Seregno

I funerali di Daniele Di Bernardo si svolgeranno domani, martedì 18 febbraio, alle 15.30, nella chiesa di Santa Valeria a Seregno. Saranno presenti i colleghi di Erba, ma anche delegazioni di Como e Cantù (con cui aveva lavorato durante il periodo Covid per un accordo intercomunale), di Sesto San Giovanni e della stessa Seregno.

Presenzieranno anche il sindaco di Erba, Mauro Caprani, e l'assessore Guerrieri.