Polizia locale: convenzione rinnovata per l’Alpe

Polizia locale: rinnovata in Consiglio la convenzione di Albavilla con Erba per gli interventi all’Alpe del Vicerè.

Accordo fino al 2030

L’accordo, che proseguirà fino al 31 dicembre 2030, è stato approvato affinché la Polizia locale possa svolgere gli interventi necessari anche in territorio di Erba. «E’ un accordo già in essere: la prima volta era stato sottoscritto con comandante Federico Ciceri – ha esordito il sindaco Giuliana Castelnuovo – L’obbiettivo è far sì che quando la Polizia va all’Alpe, che occupa anche il territorio di Erba, si possa intervenire. L’unico punto modificato riguarda le calamità naturali: date le sempre più frequenti emergenze abbiamo definito che anche la Polizia locale di Erba potrà intervenire sul nostro territorio». A prendere la parola è stato il capogruppo di minoranza Ciceri. «Avalliamo il regolamento ma crediamo sarebbe stato opportuno portarlo in commissione. Suggeriamo di calendarizzare una domenica a testa della Polizia locale, per evitare che si creino le solite lunghe code e per rilevare gli incidenti. Può essere utile soprattutto nei giorni critici». Una proposta che, ha replicato il sindaco, è valida ma non praticabile per le criticità nella Polizia locale. «Sposeremmo subito questa proposta – ha replicato Castelnuovo – Ma la convenzione è stata studiata perché spesso interveniamo anche sul territorio di Erba perché il Comune non ha possibilità di agenti a intervenire. Il problema riguarda tutti: è sempre più difficile trovare agenti. Il servizio va implementato ma dobbiamo studiare con quali strumenti».