Polizia locale di Cantù: 15mila euro per una nuova armeria

Quindicimila euro di investimento per sistemare l’armeria del Comando di Polizia locale di Cantù.

E’ il nuovo progetto che intende portare avanti l’Amministrazione comunale per potenziare ulteriormente la strumentazione a disposizione degli agenti di via Manzoni.

"In questi anni abbiamo messo a disposizione corpose risorse per il Comando della Polizia locale - ha puntualizzato l’assessore alla Sicurezza Maurizio Cattaneo - Mi riferisco per esempio, ultimi in ordine di tempo, all’acquisto dei taser, ma anche alle body cam oppure le dash cam. Proseguendo in questo solco, la nostra intenzione è ora quella di dotare il Comando della Polizia locale di un’armeria di ultima generazione. Vale la pena precisare che la stessa era già stata potenziate in occasione del trasloco del Comando dai vecchi spazi di via Vittorio Veneto in quelli nuovi in via Manzoni".