Polizia locale e Protezione civile in festa a Cantù

Sono stati celebrati nella mattina di ieri, sabato 6 aprile, due importanti anniversari per la Città di Cantù: il 155° della fondazione del Corpo di Polizia Locale e il 30°dell’istituzione del Gruppo Comunale di Protezione Civile. Alle 9.30, in Piazza Garibaldi, accompagnata dalle note del Corpo Musicale “Giuseppe Verdi” di Cantù, la cerimonia ha avuto inizio alla presenza di numerose autorità civili e militari.

In piazza

La piazza, sulla quale svettava un lungo tricolore issato su un mezzo della Protezione Civile, ha ospitato lo schieramento degli automezzi della Polizia Locale, attirando la partecipazione della cittadinanza. Dopo che il sindaco Alice Galbiati, accompagnata dal Comandante Roberto Carbone, ha passato in rassegna gli schieramenti della Polizia Locale e della Protezione Civile, tutti i presenti si sono spostati in corteo, accompagnati dalla banda, presso la Caserma “San Sebastiano” di via Manzoni, nuova sede del Comando di Polizia Locale.

Gli interventi

Nel chiostro si sono susseguiti gli interventi del sindaco, del Comandante, dell'assessore alla Legalità e sicurezza Maurizio Cattaneo, dell'assessore regionale Alessandro Fermi e del sottosegretario Nicola Molteni. Gli intervenuti hanno espresso caloroso e sentito apprezzamento per il lavoro svolto dalla Polizia locale e dalla Protezione civile canturina, sempre in prima linea nell’intervenire a favore della popolazione in situazioni di pericolo e necessità.

Le benemerenze

La celebrazione è proseguita con la consegna delle benemerenze. Il aindaco ha conferito un encomio all’Assistente Scelto Sabrina Perlini e i gradi al Sovrintendente Esperto Paola Rullo. Mentre, per la Protezione civile, il sindaco ha conferito un encomio al coordinatore Luca Montorfano e un elogio ai volontari Fabio Macaluso e Tommaso Gerosa. Don Paolo Confalonieri, dopo un breve intervento, ha impartito la benedizione ai presenti. La cerimonia si è conclusa con il taglio del nastro per l’inaugurazione del nuovo furgone polisoccorso della Protezione civile, cofinanziato da Regione Lombardia.