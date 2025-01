Polizia locale, meno incidenti sulle strade

Più controlli sul territorio e meno incidenti grazie alla Polizia locale.

Il report della Polizia locale

Nel 2024 le pattuglie della Bassa Piana Comasca sono intervenute 106 volte per sinistri stradali, mentre nel 2023 il loro intervento è stato richiesto per ben 116 volte. Sempre lo scorso anno, le persone coinvolte sono state 208, di cui 56 ferite e 152 rimaste illese. I dati, nel dettaglio, sono stati presentati nella mattinata di giovedì nel corso dei festeggiamenti in occasione del patrono della Polizia locale, San Sebastiano. La ricorrenza è stata introdotta dalla messa, celebrata in parrocchia, cui ha fatto seguito un incontro nella sala consiliare del Municipio, al quale hanno presenziato il comandante della convenzione intercomunale della Bassa Piana Comasca, Alessandro Casale; il vice Marco Radaelli e gli agenti dei cinque Comuni che fanno parte della nuova convenzione (con Guanzate capofila ci sono anche Cadorago, Veniano, Cirimido, Bulgarograsso e Veniano); i sindaci e gli Amministratori; gli esponenti di diversi corpi di Polizia.

Ottimi risultati

Per stare ancora in tema di numeri, "nel 2024 abbiamo rilevato 1.225 sanzioni per violazioni al Codice della strada - ha spiegato Casale - Sono state 30 invece, quelle comminate a seguito di violazioni amministrative. La cifra accertata è stata di 150.038,93 euro, a fronte di un incasso pari a 77.720,03 euro. Abbiamo rimosso, sequestrato o fermato 72 veicoli; rilasciato 201 autorizzazioni; emesso 151 ordinanze viabilistiche; consegnato più di 197 contrassegni a persone con qualche disabilità. Sono stati effettuati circa 1.142 accertamenti a domicilio, in supporto alle attività della Questura, dell’ufficio Anagrafe e dell’Ufficio Tecnico. Su richiesta della Procura o dei Tribunali sono stati notificati 257 atti di Polizia giudiziaria. Abbiamo effettuato ben 4.279 interventi su iniziativa o su segnalazione di privati cittadini. Abbiamo trattato 3.741 protocolli provenienti dai Comuni che fanno parte della convenzione". In merito al lavoro di Polizia giudiziaria, sono stati effettuati due arresti e 30 comunicazioni di notizia di reato. Sono state indagate 41 persone e ricevuto 21 denunce-querele. Con questa nuova convenzione l’attività di preannuncia ancora più intensa.