Il motorino è rubato, inseguiti dalla Polizia locale scappano nel bosco

Il motorino è rubato, inseguiti dalla Polizia locale scappano a nel bosco e fanno perdere le loro tracce.

Polizia locale, inseguimento fino a Lomazzo

Serata movimentata, ieri sera, lunedì 24 ottobre, per gli agenti della Bassa Piana Comasca. Una pattuglia, infatti, ha notato, in via XXV Aprile, grazie all'ausilio dei varchi elettronici, un ciclomotore privo di copertura assicurativa. Individuato il veicolo, gli agenti in servizio non hanno potuto fare a meno di notare che il passeggero era sprovvisto di casco. Sorpreso dalla pattuglia, a quel punto il conducente si è dato alla fuga in direzione Lomazzo. Un inseguimento in piena regola che si è concluso proprio nel Comune confinante, in via del Guggiavello. I due, ormai braccati, sono poi scappati nel bosco facendo perdere le loro tracce. Il ciclomotore è poi risultato essere oggetto di furto. Sono in corso accertamenti per risalire ai responsabili.