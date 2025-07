Polizia locale: nuovo agente in servizio, presto anche i controlli con i cani antidroga

sicurezza

Dal 1° luglio è entrato in servizio l’agente Marco Santoro

Polizia locale: ad Alzate prosegue il progetto di potenziamento, con un nuovo agente in servizio, l’avvio di Paesi sicuri e la collaborazione con un’Unità cinofila per controlli sul territorio.

Nuovo agente già in servizio

Si potenzia l’organico della Polizia locale: come annunciato nei mesi scorsi dall’Amministrazione comunale, l’intenzione è di riportarlo a quattro agenti oltre al comandante Rpberto Cesarin e un dipendente amministrativo. Dal 1° luglio è entrato in servizio l’agente Marco Santoro, precedentemente in servizio al Comune di Como. «Con la nuova assunzione siamo a tre agenti, oltre al comandante - sottolinea il vicesindaco Massimo Gherbesi, assessore alla Polizia locale - Auspichiamo al più presto di riuscire ad acquisire un altro agente così da avere un organico completo. Nei giorni scorsi è stato poi approvato il progetto Paese sicuro: ritorniamo finalmente ad attuare un progetto nato già a suo tempo con l’Amministrazione di Paolo Frigerio e portato avanti da me: l’intento è implementare i controlli e servirà nei mesi più critici: quelli estivi con maggiore frequentazione anche notturna di giovanissimi, ma anche a novembre e dicembre con l’impennata di furti nelle abitazioni».

Il progetto prevede l’avvio di controlli di polizia stradale e sicurezza urbana tra le 20 e le 24 in occasione di manifestazioni con grande afflusso di persone, ma anche nella verifica dei comportamenti degli utenti della strada e delle norme che regolano il decoro del paese.

«Già nei prossimi giorni e in occasione delle feste come Sant’Anna o le manifestazioni della Pro loco sarà un servizio utile, ma anche per controllo di vicinato e zone critiche - aggiunge - L’obbiettivo è per l’anno prossimo potenziare ulteriormente il progetto quando saremo a regime. Cerchiamo di creare garanzie maggiori per i nostri cittadini, anche in collaborazione con le forze di polizia e l’arma dei Carabinieri. L’obbiettivo è ricreare un corpo che possa interagire e dare supporto a Guardia di finanza, Polizia di stato e Carabinieri».

Ma non solo: grazie alla collaborazione con l’Unità cinofila della società K9 Detection saranno attivati controlli sul territorio a contrasto dello spaccio di stupefacenti. Lo spiega l’assessore all’Istruzione Mariolina Sala: «Grazie a questo accordo potremo intanto attivare un progetto di educazione civica con la primaria e la secondaria - spiega - Per i bambini della primaria, faremo ore di educazione civica con la collaborazione della Polizia locale, seguite da dimostrazioni pratiche sul funzionamento della segnaletica, uscite sul territorio per imparare i comportamenti corretti e lezioni con piccoli cartelli e fascicoli. Con i ragazzi della secondaria il progetto prevede anche la prevenzione rispetto agli stupefacenti - aggiunge - Grazie al coinvolgimento con la società K9 Detection mostreremo come si svolgono i controlli con le unità cinofile. Gli agenti di Polizia locale terranno una lezione mirata alla prevenzione: Alzate è ancora isola felice per quanto riguarda la secondaria ma riteniamo giusto tenere alta l’attenzione. Mostreremo poi come si svolge il riconoscimento delle sostanze tramite una dimostrazione con i cani. Gli stessi cani saranno poi impiegati in servizi sul territorio in controlli spot contro lo spaccio di droga. Tutto questo rientra nel progetto Paese sicuro: ritengo sia importante coinvolgere anche i nostri ragazzi in iniziative legate all’educazione civica e ai comportamenti corretti».

(Nella foto le auto della Polizia locale di Alzate fuori dalla sede di via IV Novembre)