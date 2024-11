Polizia locale: presentato a Cantù la terza edizione del calendario regionale

Nella mattina di oggi, lunedì 11 novembre, nella suggestiva cornice dell’ex chiesa di Sant’Ambrogio, si è tenuta la presentazione della terza edizione del Calendario Regionale della Polizia Locale, realizzato dall’associazione NOI PL, dedicata alla promozione delle attività della Polizia Locale e al suo avvicinamento alla cittadinanza.

L'evento

L’evento ha visto la partecipazione di oltre 80 agenti provenienti da tutta Lombardia, riuniti in una giornata di celebrazione e di formazione professionale. Tra i presenti, il sottosegretario al Ministero dell’Interno Nicola Molteni, il sindaco di Cantù Alice Galbiati, l’assessore alla Sicurezza, Maurizio Cattaneo, il comandante della Polizia Locale di Cantù Roberto Carbone, il comandante provinciale dei Carabinieri di Como Giuseppe Colizzi, il comandante della Compagnia Carabinieri di Cantù Roberto Natale.

La cerimonia

“Questo calendario rappresenta più di una serie di immagini: è una testimonianza fondamentale, viva e tangibile della dedizione e del senso del dovere delle nostre Polizie Locali, un tributo ai valori fondamentali che incarnano e un simbolo indelebile del loro prezioso contributo alla comunità. Ogni pagina di questo calendario rende omaggio a tutti gli agenti, che con orgoglio e determinazione sono baluardo della sicurezza e della legalità sul nostro territorio. Il loro lavoro è essenziale non solo per il nostro sistema di sicurezza, ma anche per mantenere quel senso di coesione sociale e appartenenza che sempre più spesso rischia di esser messo in discussione. Sono convinto che una riforma della Polizia Locale sia fondamentale per sostenere questi uomini e queste donne al meglio nel loro ruolo essenziale di garanti della tenuta sociale del Paese. A tutti loro va il mio più sincero ringraziamento”, ha dichiarato Molteni.

Il calendario

Il calendario 2025, che include anche il Comando della Polizia Locale di Cantù accanto ad altri dieci Comandi regionali, racconta in 12 mesi di immagini l’impegno quotidiano degli agenti. Forte la finalità solidale dell’iniziativa: i proventi raccolti contribuiranno all’acquisto di macchinine elettriche da donare ai reparti pediatrici degli ospedali di Bergamo e Brescia, affinché i piccoli pazienti possano raggiungere la sala operatoria con un sorriso.

Le parole del sindaco

“Sono profondamente orgogliosa, come sindaco, di poter guidare una città che si avvale di un corpo di Polizia locale all'avanguardia, sempre pronto a rispondere con impegno e professionalità alle sfide che la nostra Cantù si trova ad affrontare ogni giorno. Questo Comando è un esempio straordinario, non solo per l’efficacia e la dedizione con cui opera, ma anche per la stretta collaborazione che ha saputo instaurare con le altre Forze dell’Ordine. Proprio venerdì, durante il Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Provinciale che abbiamo ospitato qui a Cantù, abbiamo ribadito l’importanza di una collaborazione sinergica tra Forze dell’Ordine e Istituzioni per garantire sicurezza e supporto al territorio. Sono poi particolarmente emozionata anche come madre, sapendo che i proventi di questa iniziativa saranno destinati all’ospedale di Bergamo, un luogo che conosco bene. Ho percorso quei corridoi e so quanto sarà significativo il sostegno che questa donazione potrà offrire ai genitori, agli infermieri e ai medici che lavorano con passione e dedizione. Desidero quindi esprimere il mio più sincero ringraziamento a tutti per questo gesto di grande sensibilità e solidarietà”, ha dichiarato il sindaco di Cantù.

Le parole dell'assessore

La mattinata è stata arricchita da una sessione formativa sull’Identificazione degli Stranieri e il Controllo della Mobilità Elettrica, tenuta da Gianluca Salice, Ufficiale della Polizia Locale di Milano, e da Alessandro Baroc, Vice Comandante della Polizia Locale di Cantù. “Quella di oggi è stata una giornata significativa, arricchita dalla bellezza della Chiesa di Sant’Ambrogio, una cornice che ha ospitato una nuova importante occasione di formazione e di solidarietà. Questo evento si aggiunge a molti altri che abbiamo già realizzato, sottolineando il nostro costante impegno nell’aggiornamento e nella preparazione della Polizia Locale. Un ringraziamento speciale va al Comandante Roberto Carbone, al sindaco Galbiati e al sottosegretario al Ministero dell’Interno per il loro impegno e supporto. È un onore presentare un calendario così curato e di grande valore simbolico, il cui nobile fine rende questa giornata davvero unica” ha dichiarato Cattaneo.

L'associazione Noi PL

L’associazione Noi PL nasce con lo scopo di diffondere una visione della Polizia Locale che vada oltre il semplice controllo e sanzione. Attraverso iniziative come questo calendario, si vuole trasmettere alla cittadinanza il ruolo degli agenti, che ogni giorno lavorano con dedizione e passione al servizio della comunità, offrendo aiuto e supporto. Il tema di quest’anno è "il dettaglio": nelle foto dei Comandi, il calendario offre una testimonianza concreta dell’impegno e della professionalità che caratterizzano il lavoro quotidiano della Polizia locale. Alcune immagini sono inoltre dedicate al ricordo di un collega scomparso, in segno di omaggio e solidarietà. Modalità di Sostegno e Donazione. Per ricevere una copia del calendario è possibile fare una donazione a partire da 15 euro, contattando NOI PL all’indirizzo email: segreteria@noipl.it. Qualora i fondi raccolti superassero il costo dei veicoli donati, il restante sarà devoluto a ulteriori iniziative solidali. Il Calendario 2025 della Polizia Locale si conferma quindi un’occasione per celebrare la professionalità degli agenti e offrire un contributo prezioso ai piccoli pazienti degli ospedali, in un legame di solidarietà e vicinanza alla comunità lombarda. "Il rapporto di fiducia che le istituzioni ci accordano è fondamentale per costruire la Polizia Locale del futuro. Ringrazio sentitamente le autorità qui presenti oggi per aver riconosciuto e valorizzato la nostra capacità di instaurare un legame di fiducia reciproca, che è alla base di ogni nostro risultato. I successi che raggiungiamo sono anche il frutto degli strumenti e delle risorse che, con fiducia, le istituzioni ci mettono a disposizione per rendere la Polizia Locale sempre più moderna ed efficace. Credo fermamente che questo sia solo l’inizio di un percorso di progettualità che porta in sé un forte valore solidale e che trova radici solide nella nostra comunità”, ha concluso Carbone.