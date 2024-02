Polizia locale intercomunale senza comandante da inizio anno: nei prossimi giorni dovrebbe essere ufficializzato l’ingresso della nuova figura, che dovrebbe entrare in servizio dal 1° marzo.

Polizia locale senza comandante da gennaio

Si starebbero completando in questi giorni le procedure per l’assunzione del nuovo comandante della Polizia locale Briantea: convenzione che include i Comuni di Anzano, Orsenigo, Alserio, Montorfano e Brenna, con Anzano capofila e Montorfano sede della centrale operativa. Il provvedimento si è reso necessario a seguito del mancato rinnovamento del mandato di Biagio Gallo come comandante della Polizia locale, scaduto lo scorso 31 dicembre.

"Procedure in fase di ultimazione"

"Le procedure per il suo ingresso sono in fase di ultimazione proprio in questi giorni - ha puntualizzato il sindaco, Alberto Rivetti - E contiamo di poter avere il nuovo comandante in servizio da inizio marzo".

