"Polti" tra le eccellenze italiane del FuoriSalone

"Polti", azienda bulgarese leader nelle applicazioni del vapore e nel mercato del piccolo elettrodomestico, inventrice dell’iconica Vaporella, debutta al FuoriSalone, nello spazio Amazon "The Amazing Plaza", un'installazione a cura dello studio MAD che include una curata selezione di prodotti di arredo e di design per la casa disponibili su Amazon.it.

"Polti" al FuoriSalone

Per "The Amazing Plaza", che sarà ospitata nel suggestivo cortile della Farmacia dell'Università degli Studi di Milano nell’ambito della mostra-evento INTERNI Cre-Action, Amazon ha selezionato alcuni prodotti di arredo e di design per la casa, oltre alle innovazioni che stanno rivoluzionando l'esperienza di acquisto dei clienti di Amazon. Tra i prodotti selezionati, primeggiano le macchine da caffè Polti Coffea GS50 e Polti Coffea S15W esposte nella sezione “Aestethic Kitchen” e la nuovissima stiratrice verticale Polti Vaporella Vertical Styler GSF80R presentata in anteprima nella sezione “Living Technology”.

"The Amazing Plaza" reinterpreta in chiave contemporanea la piazza italiana, storico cuore pulsante della vita sociale e commerciale e si articola in tre aree tematiche distinte, presentando una selezione di prodotti per la casa, l'arredamento, l'illuminazione, la smart home e accessori tecnologici, con particolare attenzione ai prodotti realizzati dalle piccole e medie imprese italiane.

Occasione per celebrare il design

Se il FuoriSalone rappresenta un’occasione per celebrare il design in tutte le sue forme, il progetto di Amazon si propone di mettere in risalto le eccellenze del Made in Italy. In questo contesto, Polti si distingue come brand che, con oltre 45 anni di esperienza, unisce innovazione e qualità, offrendo soluzioni all’avanguardia che migliorano la vita delle persone grazie alla loro facilità d’uso e la capacità di “fare stare bene”. La partecipazione di Polti all’evento sottolinea la sua posizione di azienda italiana leadership nel settore del piccolo elettrodomestico, confermando il suo impegno costante nell’innovare e nel rispondere alle esigenze moderne.

"Siamo orgogliosi"

"Siamo orgogliosi di far parte del prestigioso progetto di Amazon per il FuoriSalone, un'iniziativa che celebra l'eccellenza e l'innovazione del design italiano”, dichiara Daniele Belloni, eCommerce Director di "Polti" Spa. “Per "Polti", essere selezionati come azienda rappresentante dell'eccellenza italiana è un riconoscimento del nostro impegno costante nella qualità e nell'innovazione dei nostri prodotti. La partnership con Amazon ci aiuterà a consolidare ulteriormente la nostra posizione come brand di riferimento a livello internazionale nel settore dei piccoli elettrodomestici, permettendo a Polti di crescere e affermarsi sempre più come sinonimo di qualità, design e affidabilità in tutto il mondo”.