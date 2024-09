"Polti" vola, 60 milioni di euro di ricavi

Superati i 60 milioni di euro di ricavi per il gruppo "Polti", con sede a Bulgarograsso.

Un 2023 in crescita per "Polti"

Il 2023 è stato un anno di svolta e, quest’anno sta proseguendo un corposo piano di investimenti a livello internazionale e nel mondo del ciclismo. Lasciati alle spalle gli effetti più pesanti della crisi macroeconomica che avevano influito negativamente sui risultati del 2022, "Polti" ha chiuso l’esercizio 2023 con più di 60 milioni di euro di ricavi tornando ai livelli di profittabilità antecedenti la guerra in Ucraina e l’innalzamento delle tariffe energetiche. Per l’azienda leader nelle applicazioni del vapore per lo stiro e la pulizia domestica e professionale, in crescita anche il margine operativo lordo, fissato a 2,5 milioni.

Le parole di Francesca Polti

"Abbiamo cercato di contrastare la crisi e l’incertezza che caratterizzava il mercato con una serie di azioni che hanno permesso al gruppo di consolidare la propria posizione competitiva e di aprire nuove opportunità di crescita", commenta Francesca Polti, presidente e amministratrice delegata.

"Dal riallineamento dei listini agli investimenti mirati nella revisione dei processi produttivi in Italia, adottando i principi del lean manufacturing, fino al lancio di nuovi prodotti in segmenti di mercato innovativi come il kitchen e il food & beverage, nel 2023 il nostro gruppo ha implementato una serie di interventi strategici volti a migliorare significativamente la propria profittabilità - posegue l’Ad - Persiste, tuttavia, un freno allo sviluppo legato alla situazione geopolitica incerta, con i tassi di interesse che sono cresciuti in misura sensibile e che restano tuttora elevati".

Obiettivo, crescere ancora

A livello di mercati, "Polti" ha mantenuto sia la leadership del mercato della pulizia a vapore nell’area Italia, Francia e Spagna, sia quella nel mercato dei ferri da stiro a caldaia in Italia. L’epidemia delle cimici da letto (che ha colpito principalmente la Francia lo scorso anno), è stato un fattore trainante per il mercato dei prodotti ad uso professionale, il cui protagonista principale è "Polti Cimex Eradicator". Quest’anno, inoltre, l’espansione geografica sta rappresentando uno dei focus principali, in particolare con lo sviluppo dei principali mercati europei: il Regno Unito e la Germania con filiali proprie, Benelux, Paesi dell’Est, Polonia, Scandinavia, Norvegia e in mercati extra-europei. Nel mirino del gruppo, infatti, c’è anche l’Asia e, in modo particolare, la Corea del sud e la Cina. Senza dimenticare la Nuova Zelanda. La recente partecipazione di «Polti» all’Ifa di Berlino, la più importante fiera internazionale dell’elettronica di consumo, ha poi rappresentato un momento chiave per la promozione dei suoi prodotti e il rafforzamento della presenza del brand a livello globale, confermando non solo il forte impegno verso l’espansione geografica, ma anche la volontà di posizionarsi come leader nel campo dell’innovazione tecnologica applicata alla pulizia e alla cura della casa, consolidando la competitività nei principali mercati europei e aprendo nuove opportunità di crescita in tutto il mondo.

Si punta sui nuovi prodotti

A livello di nuovi prodotti, nella seconda parte del 2023 "Polti" ha fatto il suo ingresso nel mercato kitchen e food&beverage, con le nuove linee "Polti Coffea" (macchine per il caffè) e "SOLO" (caffè monorigine disponibile in cialde Ese e in grani), sulle quali l’azienda ha scelto di puntare anche nei prossimi mesi. Un modo per rispondere alla crescente domanda di caffè di alta qualità. Obiettivi ambiziosi ma quantomai raggiungibili. "Per il 2024 ci siamo posti una crescita, a livello di ricavi, pari al 15% - aggiunge Francesca Polti - L’investimento in ricerca e sviluppo è stato importante e ci sono piani a lungo termine per quanto riguarda la sostenibilità". Una certificazione dell’impegno e della visione aziendale, infine, è arrivata anche dal «Plus X Award», vinto con "La Vaporella" e "Vaporetto Style". Le due linee di prodotto, hanno ottenuto il più importante premio mondiale per l’innovazione nei settori della tecnologia, dello sport e dello stile di vita.