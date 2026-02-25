Pomerio, il castello ha trovato un acquirente: la proposta della famiglia Sossnovsky

Al quarto tentativo di alienazione il castello di Pomerio, a Erba, c’è stata un’offerta che è andata a buon fine: per un milione e 586mila e 616 euro l’intero compendio di via Como è stato venduto ai Sossnosvky Parravicini

Una storia che risale al Mille

La storia del castello di Pomerio ha inizio nel Mille, con la prima fortezza. Con Beltramino Parravicini, nel Trecento, ha preso forma il maniero vero e proprio così come lo si vede oggi. Nei secoli è rimasto nelle mani di famiglie illustri della zona, fino alla trasformazione in un luogo per eventi negli anni Ottanta del Novecento. Nel 1999 è stato l’allora sindaco, Filippo Pozzoli, ad acquistarlo per 4 miliardi di lire, con un primo tentativo di vendita da parte del bene pubblico già con la successiva Amministrazione Ghioni. Per una quindicina d’anni, in particolare con il sindaco Marcella Tili, il castello è stato utilizzato per iniziative ed eventi dati in gestione a privati. Durante l’Amministrazione comunale guidata da Veronica Airoldi, è stata commissionata la perizia per stimarne il valore di mercato. Infine, con Mauro Caprani alla guida della città la decisione di alienare il bene: una prima asta fissata a 2milioni e 700mila euro nel 2024. Quella e le due successive sono andate deserte. Ora l’aggiudicazione.

Per ora l’aggiudicazione è provvisoria in attesa delle verifiche

Il castello è stato provvisoriamente aggiudicato alla famiglia Sossnovsky Parravicini. Il valore dell’asta partiva da una base di un milione 570mila 752 euro e l’offerta presentata è stata pari a un milione e 586mila e 616 euro. Un’aggiudicazione che – avvenuta ieri in sala consiliare – per il momento è provvisoria, in attesa delle verifiche di tutta la documentazione.