Ponte chiuso per lavori: disagi per i residenti sia di giorno che di notte

A Caslino nei prossimi giorni verranno realizzati due interventi al ponte di via San Salvatore: la sostituzione della condotta fognaria e il rifacimento della pavimentazione. Considerate le chiusure che si renderanno necessarie per una settimana e mezza, sono previsti disagi per i residenti della zona.

Disagi dal 24 novembre

A eseguire i lavori legati alla fognatura sarà la società Como Acqua: verrà sostituita la condotta fognaria posta lungo il ponte che collega via San Giuseppe a via San Salvatore. I lavori di rifacimento della pavimentazione del ponte saranno invece realizzati dalla ditta Consonni Strade nei giorni successivi.

In particolare, dal 24 al 29 novembre il transito sarà vietato dalle 8.30 alle 17; lunedì 1° dicembre dalle 8 alle 17 e dal 2 al 4 dicembre il ponte resterà completamente chiuso al traffico. Fatta sempre eccezione per i mezzi di soccorso, ai quali sarà garantito il transito in ogni momento.

A riportare la questione, cercando di tranquillizzare i cittadini interessati dal disagio, è il consigliere Damiano Mercuri:

Pur cercando di ottimizzare i tempi e diminuire al massimo i disagi, purtroppo ci saranno dei giorni di chiusura parziale seguiti da pochissimi giorni di totale. Nonostante questo si è tenuto conto di eventuali emergenze che in deroga a qualsiasi operazione possono transitare. Inoltre, per venire incontro ai cittadini interessati, sarà riservato un parcheggio nelle vicinanze. Sulla pagina Facebook del Comune e nelle varie bacheche, nonché nelle singole abitazioni, sarà recapitata una lettera di avviso e convocazione in Comune per sabato sia per delucidazioni sia per attribuire i parcheggi dedicati, nelle speranza di ridurre al massimo i disagi. Si chiede un po’ di collaborazione.

Coloro che necessitano di posti auto riservati durante il periodo di chiusura del ponte, o desiderano ricevere maggiori informazioni, sono dunque invitati a recarsi presso il Comune sabato 15 novembre, dalle 9 alle 12.

Come detto, comunque, non mancheranno i disagi per le persone che risiedono oltre il ponte e devono tornare a casa negli orari in cui il traffico sarà vietato.