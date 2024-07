Ponte chiuso per rischio cedimento

Ponte in via ai Monti chiuso per pericolo cedimento: la circolazione è stata interrotta questa mattina, giovedì 18 luglio 2024, dal civico 32 al civico 38.

Vietato il passaggio a pedoni e veicoli

Il Comune di Albavilla, dopo un sopralluogo della Protezione civile, ha deciso di vietare il passaggio a pedoni e veicoli finché non saranno accertate le condizioni della struttura ed effettuati i necessari lavori di messa in sicurezza.

Come tutti gli anni, la Protezione civile stava portando avanti le opere di manutenzione delle vallette per fare defluire l'acqua. Il ponte, antico di oltre 100 anni e che conduce all'Alpe del Vicerè, era già stato attenzionato dall'Amministrazione comunale: l'intenzione era infatti quella di pulirlo e sottoporlo a una revisione.

Durante le operazioni la Protezione civile si è accorta che una spalletta stava per cedere: da lì la necessità di chiuderlo vietando il passaggio a persone e mezzi. Come riferito dal vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici, nonché volontario di Protezione civile, Roberto Ballabio, si faranno le dovute valutazioni e si programmeranno gli interventi necessari.

"Fino a oggi non ci sono stati pericoli ma vogliamo evitare che la situazione degeneri anche col maltempo - spiega - Il traffico cambia poco, si dovrà allungare per via Partigiana".