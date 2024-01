Ponte Lambro: 242mila euro per sistemare l'aula magna inagibile da oltre due anni

L'Amministrazione comunale potrà procedere alla messa in sicurezza e alla riqualificazione dello spazio scolastico

L'istituto "Aldo Moro" è rientrato nella graduatoria

Alla scuola media "Aldo Moro" sono stati assegnati 242mila euro. I soldi sono un finanziamento derivante dall'approvazione delle graduatorie definitive da parte del Ministero dell'Istruzione e del Merito relative a interventi di edilizia scolastica con le risorse dell'otto per mille.

L'aula magna era off limits dal novembre 2021

I soldi andranno a sostenere la messa in sicurezza e la riqualificazione dell'aula magna dell'istituto pontelambrese che era stata dichiarata inagibile nel novembre del 2021 quando le docenti avevano notato una crepa sul soffitto della classe.

Ponte Lambro è tra i 25 comuni del Nord Italia che hanno ricevuto i finanziamenti

"Le graduatorie erano suddivise tra nord, centro e sud Italia e l'intervento del nostro Comune è tra i soli venticinque del nord Italia a essere stato finanziato (solo due in provincia di Como e dieci in tutta la Lombardia) - spiega il sindaco, Ettore Pelucchi - La nostra domanda era stata inviata alla fine del 2021 e compariva già nella graduatoria provvisoria pubblicata nel febbraio 2022. Solo in questi giorni, però, è stata definitivamente ammessa al finanziamento".

Spazi di nuovo utilizzabili dal prossimo anno scolastico

L'ufficio Tecnico comunale è già al lavoro per i necessari adempimenti di progettazione, gara e affidamento dei lavori con l'obiettivo di rendere l'aula magna della scuola nuovamente utilizzabile a partire dal prossimo anno scolastico.