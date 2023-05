Ponte Lambro Campo intitolato a Tavecchio

In omaggio all’ex presidente della Figc.

Intitolazione

Il campo sportivo sarà intitolato a Carlo Tavecchio.

«Un’intitolazione che era già scritta nelle pietre del campo», commenta il sindaco Ettore Pelucchi.

L’omaggio all’ex presidente della Figc è stato deciso all’unanimità, in maniera spontanea visto l’attaccamento al suo paese e proprio al calcio locale in particolare. La Pontelambrese è stata una sua grande passione, mai abbandonata nemmeno quando la carriera lo aveva portato lontano.

«Il campo e la società erano davvero la sua vita. Non ha mai nascosto la sua passione per il calcio dilettantistico, spendendosi sempre al massimo in termini di tempo ed energie - racconta il primo cittadino - L’intitolazione è una cosa a cui tutti noi, alla sua morte, abbiamo pensato e per cui ci siamo mossi fin da subito».

