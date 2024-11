Ponzate perde il "suo" minimarket: chiude dopo soli tre anni

Dopo soli tre anni la frazione di Ponzate, a Tavernerio perde il suo minimarket. L'attività ha chiuso le serrande nei giorni scorsi.

Era stata aperta a maggio 2021

L’attività era stata riaperta nel maggio 2021 con una nuova gestione: una bella notizia per la frazione e soprattutto dopo il lungo periodo della pandemia che aveva generato enormi difficoltà per gli esercizi commerciali di tutti i generi; nonché un nuovo servizio utile per i residenti ponzatesi a pochi passi dalle proprie abitazioni.

Nei giorni scorsi il minimarket La Piazzetta ha fatto sapere a clienti e residenti, tramite i propri canali ufficiali, che entro la fine del mese abbasserà definitivamente le serrande.

«A breve il negozio chiuderà definitivamente, inizieremo in questi giorni a svuotare ed entro fine novembre chiuderemo. Ringraziamo tutti i clienti che in questi anni anni hanno contribuito».

Con questo breve messaggio i gestori dell’attività avevano annunciato l ‘intenzione di lasciare.