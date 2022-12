Pool Libertas Cantù: una maglietta artistica in sostegno della mensa del povero

Con la collaborazione dello sponsor Zoom Beachwear e dell'artista Danilo D'Ignazio la Pool Libertas Cantù ha deciso di lanciare la sua iniziativa solidale: la produzione e la vendita di alcune magliette in edizione speciale con il ricavato che verrà interamente devoluto alla mensa del povero di Cantù.

“La Libertas, il nostro Presidente Ambrogio Molteni, così come la stessa BCC di Cantù, al nostro fianco da quaranta anni, sono sempre stati molto sensibili sulle tematiche dei più fragili e bisognosi - dice il nostro Responsabile Marketing Giovanni Indorato –. Avevo in mente quindi da un po' di tempo di coinvolgere uno dei nostri Sponsor più 'giovani' e la nostra tifoseria per dare il nostro contributo sul sociale come società (due anni fa fu la stessa Libertas che in prima persona diede visibilità ad Abilìtiamo Autismo Onlus e donò le divise dedicate, ndr), ed è proprio per questo motivo che ho trovato terreno fertile in un fedelissimo degli ultimi due anni come Zoom Beachwear per questa iniziativa che speriamo porti un generoso Regalo di Natale a chi per Cantù fa ed ha sempre fatto tantissimo”.

“Zoom ha deciso così di far creare da Danilo D'Ignazio, StreetArtist emergente, e di produrre in esclusiva per noi 100 T-shirt Limited Edition ritraenti la nostra Ape Battagliera, che verranno vendute con offerta libera durante il Christmas Match del 18 dicembre contro la Videx Yuasa Grottazzolina, ultimo nostro impegno in casa prima di Natale. Tutto il ricavato andrà alla Mensa del Povero di Cantù con la presenza proprio dell’Associazione Incontri allo stand che allestiremo subito all’ingresso. Mi auguro che il buon cuore di chi supporta Libertas possa, con qualsiasi cifra voglia, aiutare le tante tantissime persone che anche oggi nel 2022 necessitano di aiuto tangibile e di un pasto caldo. Le magliette sono solo 100, quindi sarebbe bellissimo farle andare esaurite ben prima del fischio d’inizio” conclude Indorato.