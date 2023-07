L'opposto mancino Francesco Quagliozzi è uno dei rinforzi alla panchina del Pool Libertas Cantù. Arriva da una buona annata in Serie A3 Credem Banca: partito come riserva dell'ex canturino Ismael Princi, è riuscito a ritagliarsi un ruolo da protagonista nella salvezza conquistata sul campo dalla compagine siciliana, e questo ha convinto coach Francesco Denora.

Pool Libertas: rinforzo dalla A3, arriva il giovane Quagliozzi, opposto mancino

“Francesco Quagliozzi è un giovane che sta dimostrando una crescita costante negli ultimi anni – dice Coach Francesco Denora –, e la sua ultima stagione, dove è riuscito a ritagliarsi il suo spazio, lo dimostra. È un giocatore con una buona tecnica, un'ottima spallata, e potrà darci un gran contributo. Poi è giovane, carico di entusiasmo, e dobbiamo essere bravi a sfruttare l'entusiasmo e le energie di tutti questi giovani ”.

“Sono molto contento di giocare a Cantù – dice – essendo una squadra di Serie A2, il livello di gioco si alza e potrò crescere molto. Sarà il mio primo anno in questa categoria, ma la scorsa stagione ho seguito il campionato e le buone prestazioni fatte dal Pool Libertas. La prossima sarà tutt'altra cosa rispetto a quello a cui sono abituato, ma era quello che volevo. Il mio obiettivo personale è quello di migliorare, trovare il mio spazio e fare vedere quello di cui sono capace. In ogni caso non vedo l'ora di iniziare!”.

La scheda

Francesco Quagliozzi

Nato a: Roma

Il: 23/03/2003

Altezza: 192cm

Ruolo: opposto

Carriera:

2015-2021: Roma 7 Volley (Giov./B)

2021-2022: Maury's Com Cavi Tuscania (A3)

2022-2023: Avimecc Modica (A3)

2023-…: Pool Libertas Cantù (A2)

Palmarés

Campionati Europei Under 18 (2020)