Porte aperte a Casa di Dario

La struttura non si ferma e prosegue con le sue attività.

Parte il progetto "Ci vediamo da Dario: uno spazio per tutti!"

Al via il progetto finanziato da Fondazione Comasca, che ha lo scopo di rilanciare la sala polivalente presente in struttura. Il progetto "Ci vediamo da Dario: uno spazio per tutti!" prevede, fra le altre cose, anche la realizzazione di un open day e di un corso di ginnastica dolce.

Appuntamento per il 15 aprile

Il primo open day si svolgerà sabato prossimo, 15 aprile, dalle 15 alle 18. Si tratta di un pomeriggio insieme per presentare le prossime attività. Alle 16 si svolgerà un laboratorio di arteterapia e alle 17 si chiuderà con un buffet offerto a tutti i partecipanti. L'evento è organizzato grazie al sostegno di Fondazione Provinciale della Comunità Comasca.

Si presentano le attività

"Durante il pomeriggio verranno presentate le prossime attività della nostra comunità: corsi di ginnastica dolce per adulti, corsi di arteterapia per bambini, cesteria e orto in vaso - commenta Alessandra Ricioppo, coordinatrice di Casa di Dario - Il corso di ginnastica dolce è per adulti e si svolgerà tutti i mercoledì sino a fine giugno ed è dedicato a un massimo di dieci adulti di ogni età. Il corso di arteterapia, invece, è rivolto a un massimo di dieci bambini e si terrà un pomeriggio a settimana sino a fine maggio". I corsi richiedono una donazione minima di 15 euro.

Per informazioni e iscrizioni: casadidario@arcobalenoonlus.it.