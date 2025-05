Porte spalancate per conoscere da vicino "L'Alveare"

Porte spalancate a "L'Alveare" di Olgiate Comasco.

Open day

Per la giornata di sabato 24 maggio è in programma un open day: dalle 18 tutti invitati in sede per un aperitivo. Sarà l'opportunità per conoscere da vicino "L’Alveare" e valutare la possibilità di diventare volontari, di cui l’associazione ha bisogno.

Tutti a teatro

Per sabato 31 maggio, invece, nell’auditorium del Medioevo in via Lucini, è in calendario uno spettacolo della compagnia teatrale "Quelli del 26 luglio": alle 21 in scena "Il commissario improvvisato". Evento patrocinato dal Comune di Olgiate Comasco.

Offerte libere a sostegno dell'associazione

L'ingresso è a offerta libera: l’incasso verrà devoluto a supporto delle molteplici attività dell’associazione "L’Alveare". In particolare i fondi raccolti saranno utili per coprire parte delle spese della vacanza al mare nel mese di agosto.