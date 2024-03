Possibili disagi sulla A9 Lainate Como Chiasso: ecco le prossime chiusure

Sulla A9 Lainate Como Chiasso, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 22 di lunedì 18 alle 5 di martedì 19 marzo, sarà chiuso il tratto compreso tra Como Centro e Chiasso, verso il confine italo-svizzero. Si precisa che lo svincolo di Como Centro sarà chiuso in entrata in entrambe le direzioni, Chiasso e Lainate.

