dal 23 luglio

Via agli interventi alla sede di via Leopardi a Orsenigo

Lavori di ammodernamento al via: l’ufficio postale di via Leopardi chiude al pubblico per circa due settimane.

Poste chiuse per due settimane per gli interventi Polis

Come da nota diramata nei giorni scorsi da Poste Italiane, la sede di Orsenigo rientra tra quelle oggetto di interventi propedeutici alla realizzazione del Progetto Polis - Casa dei Servizi di Cittadinanza digitale, messo in campo per rendere semplice e veloce l’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione nei comuni con meno di 15mila abitanti. La sede chiuderà a partire dal prossimo 23 luglio e fino al 9 agosto per l’esecuzione degli interventi di riqualificazione e ammodernamento.

Durante il periodo di chiusura la clientela potrà rivolgersi all'ufficio postale limitrofo di Anzano in via Diaz aperto lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8:20 alle 13:45. Nello stesso ufficio, nel periodo di chiusura, sarà possibile ritirare pacchi e corrispondenza inesitata in giacenza e fare operazioni purché non vincolate all'ufficio postale di radicamento del rapporto. L'Ufficio postale di via Leopardi, salvo ritardi nell’esecuzione dei lavori, riaprirà al pubblico dal prossimo 11 agosto.

Le opere di rinnovo e ammodernamento in avvio a Orsenigo nell’ambito del progetto Polis hanno recentemente riguardato l’ufficio postale di Lipomo e dopo l’autorizzazione della Commissione Europea a fine ottobre 2022 sono stati avviati in oltre 4520 sedi in tutta Italia. Entro la fine del 2026 saranno 7000 i nuovi uffici Polis.