Anche quest'anno Poste Italiane celebra la Festa della Mamma con una speciale iniziativa: una cartolina filatelica colorata. Questa opportunità rappresenta non solo un'occasione per i collezionisti, ma anche per coloro che desiderano commemorare in modo originale una giornata speciale, sostenendo nel contempo il valore della scrittura e custodendo nel tempo un ricordo della festività.

Poste Italiane celebra la Festa della Mamma con una cartolina filatelica speciale

La cartolina può essere acquistata (costo 1 €) online sul sito poste.it, nei dieci Spazio Filatelia del territorio e negli uffici postali con sportello filatelico della provincia di Como: Como Centro – Via Gallio 6, Erba – via Petrarca 1, Cantù – Piazza Parini 3 e Mariano Comense – via XX Settembre 41, dall’8 al 15 maggio. Sarà inoltre possibile chiedere l’annullo speciale rettangolare dedicato, da utilizzare esclusivamente in abbinamento al bollo con datario mobile.

Per qualsiasi aggiornamento o curiosità sul mondo della filatelia è disponibile il sito filatelia.poste.it.