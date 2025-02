Poste italiane: due nuovi locker per la consegna e il ritiro dei pacchi

Locker Italia, la Joint Venture per l’ecommerce costituita da Poste Italiane e Dhl eCommerce, ha installato due locker per la consegna e il ritiro dei pacchi a Cantù. I due locker installati in città si aggiungono a quello già installato all’ufficio postale di Como.

I locker in piazza Parini e in piazza Europa

I locker sono stati installati presso l’ufficio postale di piazza Parini e presso il centro commerciale di piazza Europa. Essi consentiranno, grazie alla loro capillarità e tecnologia, di migliorare la qualità dei servizi a supporto dell’e-commerce e renderanno più semplici e comode le operazioni di spedizione e ritiro pacchi per chi acquista online.

I nuovi armadietti

Grazie ad uno schermo dalla grafica chiara e intuitiva gli armadietti sono facili da utilizzare e sono collocati in modo strategico. I locker di Cantù seguono infatti quello già installato all’ufficio postale di Como centro in via Gallio e fanno parte dei 10mila che saranno attivati su tutto il territorio nazionale.