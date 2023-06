A pochi mesi dallo sbarco di Poste Italiane nel mercato dell’energia sono già stati sottoscritti oltre 250mila contratti in tutta Italia. Como è la quarta provincia della Lombardia per il numero di sottoscrizioni attivate e gli uffici postali di Erba e Valmorea si sono distinti fra le 186 sedi postali per quantità di contratti sottoscritti in tutta la provincia.

Poste Italiane: Erba e Valmorea i Comuni con più iscrizioni a Poste Energia

Un’offerta trasparente, innovativa, sostenibile, costruita su misura per il cliente e che prevede, tra i diversi aspetti, anche il prezzo della materia prima luce e gas bloccato per 24 mesi, con due opzioni di pagamento: quella tradizionale, con importo variabile in base a quanto consumato nel mese e quella innovativa a rata fissa che viene calcolata sulla base dei consumi dell’anno precedente.

“Il nostro punto di forza verso i clienti è quello di poter dedicare loro tempo e attenzione per costruire insieme una offerta personalizzata che valuti tutti gli aspetti della nostra proposizione: rata fissa o variabile, data di pagamento, costi chiari, in modo che sia una soluzione senza sorprese nel bilancio familiare. Le famiglie, infatti sono il nostro primo target, ma non solo, anche i giovani che devono poter contare su una spesa certa e ancora chi è già nostro cliente per altri prodotti e ripone in noi la sua fiducia anche su questa nuova offerta”.

Racconta Marilena Diana, direttrice dell’Ufficio Postale di Erba, ufficio che gestisce mediamente 400 clienti al giorno e che ospita uno dei 7 punti Casa&Famiglia della provincia di Como, dove sono disponibili, oltre all’offerta energia, le offerte di telefonia, le polizze RCA e dove è possibile richiedere strumenti di pagamento quali la PostePay Evolution e anche tutti i prodotti tipici del risparmio postale (Libretto di Risparmio e Buono Fruttifero Postale).

Anche Alessio Rucco, direttore dell’Ufficio Postale di Valmorea da più di un anno, conferma il grande interesse che l’offerta energia ha per i suoi clienti.

“Il nostro ufficio è situato in una piccola comunità e la fiducia che i clienti ripongono in noi e in Poste è sicuramente il nostro punto di forza. Il fatto che i clienti possano rivolgersi ad una persona fisica e non ad un call center, che possano farsi spiegare i dettagli dell’offerta Poste Energia per comprenderne tutti i vantaggi è molto importante in fase di sottoscrizione. I nostri clienti poi, sono mediamente persone con una età più avanzata e il fatto di poter contare su una rata fissa senza sorprese è ciò che più apprezzano della nostra offerta, perché è davvero un grande vantaggio nella pianificazione delle spese mensili”

L’offerta energia si distingue inoltre per l’attenzione alla sostenibilità ambientale e incentiva il consumo consapevole, puntando sulla sensibilizzazione del cliente ai benefici, non solo economici, di contenere i propri consumi. L’energia elettrica venduta proviene al 100% da fonti rinnovabili prodotte in Italia e le emissioni di anidride carbonica del gas immesso al consumo sono totalmente compensate.

